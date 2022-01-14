В Татарстане у половины муниципалитетов не внесены в ЕГРН границы территориальных зон

В единый госреестр недвижимости не внесены границы территориальных зон более половины муниципалитетов. Об этом сообщил руководитель Кадастровой палаты по РТ Аркадий Белкин на заседании коллегии.

«Более половины муниципальных образований остаются с нулевым показателем внесенных границ территориальных зон. Сроки их внесения аналогичны срокам внесения границ населенных пунктов», – сказал докладчик.

Белкин отметил, что в прошлом году Кадастровой палатой внесены в ЕГРН границы 268 населенных пунктов. «Учитывая, что законом установлен предельный срок для внесения их в реестр недвижимости до 1 января 2024 года, у уполномоченных органов осталось всего лишь два года», – подчеркнул он.

По словам руководителя Кадастровой палаты, несмотря на существенное увеличение в ЕГРН количества границ территориальных зон в 2021 году, общий показатель внесения по-прежнему низок и составляет всего 18%.

«При отсутствии границ населенных пунктов и территориальных зон начнет действовать запрет на выдачу разрешительных документов для строительства», – заключил он.

На данный момент в едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 1 128 границах населенных пунктов. Кроме того, за прошлый год реестр пополнился сведениями о 2 196 границах территориальных зон.