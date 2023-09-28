В Татарстане у пассажира такси нашли почти килограмм конопли

В Агрызском районе автоинспекторы изъяли почти килограмм конопли у пассажира такси, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Как выяснилось, возле одного из домов по улице Карла Маркса автоинспекторы остановили автомобиль такси Geely. Пассажиром следовал 22-летний местный житель, чье поведение привлекло внимание сотрудников.

В результате досмотра обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно конопля. Изъятое направлено на экспертизу. Исследование показало, что это была конопля. Масса высушенного вещества составила 790,3 г.

Молодой человек рассказал, что решил съездить в деревню Иж-бобья Агрызского района с целью сбора дикорастущей конопли для личного потребления. После сбора он заказал такси и направился домой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.