Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане у пассажира такси нашли почти килограмм конопли
В Агрызском районе автоинспекторы изъяли почти килограмм конопли у пассажира такси, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Как выяснилось, возле одного из домов по улице Карла Маркса автоинспекторы остановили автомобиль такси Geely. Пассажиром следовал 22-летний местный житель, чье поведение привлекло внимание сотрудников.
В результате досмотра обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно конопля. Изъятое направлено на экспертизу. Исследование показало, что это была конопля. Масса высушенного вещества составила 790,3 г.
Молодой человек рассказал, что решил съездить в деревню Иж-бобья Агрызского района с целью сбора дикорастущей конопли для личного потребления. После сбора он заказал такси и направился домой.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа