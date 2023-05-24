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Руc Тат
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Происшествия 24 мая 2023 18:00

В Татарстане у пассажира авто автоинспекторы нашли 5 килограммов синтетики

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В Татарстане автоинспекторы обнаружили у пассажира машины 5 килограммов синтетических наркотиков, сообщили в ведомстве.

Согласно результатам экспертизы, в свертках находился мефедрон.

Задержанный рассказал в полиции, что устроился работать в интернет-магазине наркокурьером четыре месяца назад.

Накануне он забрал наркотик в Гатчинском районе Ленобласти и должен был доставить его в Нижневартовск.

В пункт назначения он отправился на попутке со случайным водителем.

#наркокурьеры
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