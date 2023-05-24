В Татарстане у пассажира авто автоинспекторы нашли 5 килограммов синтетики

В Татарстане автоинспекторы обнаружили у пассажира машины 5 килограммов синтетических наркотиков, сообщили в ведомстве.

Согласно результатам экспертизы, в свертках находился мефедрон.

Задержанный рассказал в полиции, что устроился работать в интернет-магазине наркокурьером четыре месяца назад.

Накануне он забрал наркотик в Гатчинском районе Ленобласти и должен был доставить его в Нижневартовск.

В пункт назначения он отправился на попутке со случайным водителем.