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Происшествия 5 августа 2023 22:29

В Татарстане у Матюшино из Волги извлекли тело мужчины в одежде

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Сегодня днем поступило сообщение, что на Волге на поверхности воды у села Матюшино Верхнеуслонского района РТ плавает тело мужчины, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело в 900 метрах от берега, мужчина был в одежде.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело передали полицейским, личность погибшего сейчас устанавливают специалисты.

В МЧС отметили, что Волга у села Матюшино не является местом, оборудованным для купания.

#утонул мужчина #Верхнеуслонский район
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