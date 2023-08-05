В Татарстане у Матюшино из Волги извлекли тело мужчины в одежде

Сегодня днем поступило сообщение, что на Волге на поверхности воды у села Матюшино Верхнеуслонского района РТ плавает тело мужчины, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело в 900 метрах от берега, мужчина был в одежде.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело передали полицейским, личность погибшего сейчас устанавливают специалисты.

В МЧС отметили, что Волга у села Матюшино не является местом, оборудованным для купания.