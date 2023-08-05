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В Татарстане у Матюшино из Волги извлекли тело мужчины в одежде
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Сегодня днем поступило сообщение, что на Волге на поверхности воды у села Матюшино Верхнеуслонского района РТ плавает тело мужчины, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место спасатели обнаружили тело в 900 метрах от берега, мужчина был в одежде.
Тело передали полицейским, личность погибшего сейчас устанавливают специалисты.
В МЧС отметили, что Волга у села Матюшино не является местом, оборудованным для купания.
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