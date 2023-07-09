В Татарстане у КАМАЗа отказали тормоза, он въехал в земляную насыпь, водитель пострадал

Сегодня утром в Альметьевском районе РТ произошло ДТП с участием КАМАЗа, один человек пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщают очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

ДТП произошло на трассе Р 239 Казань-Оренбург. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, из-за чего он столкнулся с земляной насыпью. В результате пришлось деблокировать и извлекать водителя из салона авто.

По словам очевидцев, водитель получил различные травмы.