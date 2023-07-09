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Руc Тат
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Происшествия 9 июля 2023 11:12

В Татарстане у КАМАЗа отказали тормоза, он въехал в земляную насыпь, водитель пострадал

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Сегодня утром в Альметьевском районе РТ произошло ДТП с участием КАМАЗа, один человек пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщают очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

ДТП произошло на трассе Р 239 Казань-Оренбург. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, из-за чего он столкнулся с земляной насыпью. В результате пришлось деблокировать и извлекать водителя из салона авто.

По словам очевидцев, водитель получил различные травмы.

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  • Очевидцы
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#ДТП
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