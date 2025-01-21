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Общество 21 января 2025 14:03

В Татарстане у экскурсоводов начнут проверять аттестацию и нагрудные карточки

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В Татарстане будут проверять экскурсоводов на наличие аттестации и нагрудных карточек. Об этом на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«В отношении экскурсоводов вводится контроль за наличием аттестации и нагрудной карточки при проведении экскурсий. Напомню, что все экскурсоводы должны пройти аттестацию в госкомитете до 1 марта этого года», — заметил докладчик.

Новые контролирующие меры затронут и средства размещения туристов. Гостиницы будут проверять на наличие в едином реестре и достоверность информации о типе и категории.

#экскурсоводы #госкомитет рт по туризму
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