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Общество 5 апреля 2025 13:30

В Татарстане у двух граждан забрали лодку и мотор за ловлю рыб запрещенным орудием

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В Татарстане задержали двух граждан, которые ловили рыб на Волге запрещенными орудиями лова. Нарушителей нашли в ходе совместных надзорных предприятий с сотрудниками Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира и полицейскими, сообщила пресс-служба комитета РТ по биоресурсам.

«На реке Волге задержаны двое граждан, осуществлявших лов водных биологических ресурсов с лодки запрещенными орудиями лова. У них изъяты резиновая лодка и мотор», – говорится в сообщении.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В отношении нарушителей хотят возбудить уголовное дело по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

#рыбалка #нарушения #госкомитет рт по биоресурсам
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