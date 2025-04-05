В Татарстане у двух граждан забрали лодку и мотор за ловлю рыб запрещенным орудием

В Татарстане задержали двух граждан, которые ловили рыб на Волге запрещенными орудиями лова. Нарушителей нашли в ходе совместных надзорных предприятий с сотрудниками Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира и полицейскими, сообщила пресс-служба комитета РТ по биоресурсам.

«На реке Волге задержаны двое граждан, осуществлявших лов водных биологических ресурсов с лодки запрещенными орудиями лова. У них изъяты резиновая лодка и мотор», – говорится в сообщении.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В отношении нарушителей хотят возбудить уголовное дело по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).