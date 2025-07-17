В Татарстане трудовым мигрантам выдают листовки с правилами поведения

В Татарстане трудовым мигрантам раздают листовки с информацией о том, как правильно себя вести в российском обществе. Об этом на 11-м заседании Государственного Совета РТ рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Трудовым мигрантам, которые прибывают в Татарстан, выдают буклеты и памятки. Разработаны они совместно с МВД и содержат информацию о миграционном законодательстве, о санитарно-бытовых нормах и правилах поведения в российском обществе», – сообщила министр.

Также она отметила, что в республике занимаются вопросами культурной и социальной адаптации трудовых мигрантов.