В Татарстане трудоустроили около 70% уволенных с военной службы ветеранов СВО

В Татарстане проживают более 3,6 тыс. ветеранов специальной военной операции, уволенных с военной службы. Их медицинское и психологическое восстановление находится на особом контроле властей республики. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в республике 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и по проведению Года воинской и трудовой доблести сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По ее словам, для оказания помощи раненым развернуто 460 круглосуточных коек на базе четырех клиник, а в процессе реабилитации задействованы десять медицинских центров, оснащенных инновационными роботизированными локомоторными системами.

«Особое место в системе реабилитации отведено занятиям адаптивной физической культурой и вовлечению в Паралимпийское движение. Уважаемые друзья, это не просто спортивные занятия, это возвращение к полноценной жизни, эт возвращение веры в себя. Возвращение веры в тех, кто рядом, для тех, кто получил инвалидность при защите интересов нашего государства», – заявила вице-премьер.

Кроме того, в Татарстане решаются вопросы трудоустройства: сегодня работают примерно 70% вернувшихся бойцов. При этом психологи и ветеранские организации занимаются с теми, кто пока не готов вернуться к труду, а также с людьми с инвалидностью и имеющими судимости.