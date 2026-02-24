В Татарстане трудоустроены 75% вернувшихся ветеранов СВО

В Татарстане трудоустроены 75% ветеранов СВО, вернувшихся со специальной военной операции, благодаря федеральному проекту «Моя карьера с Единой Россией». Об этом сообщила сегодня депутат Госсовета, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева на заседании президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия».

«Это значительный результат, который говорит о востребованности наших защитников на рынке труда. Однако мы фокусируемся на каждом человеке. 385 человек проходят реабилитацию, 14 обучаются, 158 активно ищут работу, и для каждого из них выстроен индивидуальный маршрут», – рассказала она.

Основа этой работы – слаженное взаимодействие в рамках региональной межведомственной комиссии с военным комиссариатом, фондом «Защитники Отечества» и бюро медико-социальной экспертизы, а также депутатским корпусом.

«Активно развиваются практические механизмы поддержки. Это прямой контакт с бизнесом. Сформирован и постоянно пополняется реестр работодателей, которые готовы трудоустроить участников специальной военной операции, в том числе с инвалидностью. Сегодня в нем 545 компаний, предлагающих 3900 вакансий. И в 2025 году мы провели 79 специализированных ярмарок вакансий и дней работодателей», – добавила Кузьмичева.

Также всесторонняя поддержка оказывается центрами занятости. Специалисты оказывают профессиональную ориентацию, психологическую поддержку. Проводится бесплатное профессиональное обучение по самым востребованным профессиям: от оператора БПЛА, сварщика, водителя категории С до специалиста по информационной безопасности.