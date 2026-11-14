В Татарстане трудоустроены 2,9 тыс. ветеранов СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане по нацпроекту «Кадры» выстроена поддержка участников СВО на всех этапах: механизм адаптации сопровождает человека от увольнения со службы до устойчивого трудоустройства. Налажено взаимодействие с 4,1 тыс. ветеранов, из них трудоустроены 2,9 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

С 2023 года в кадровые центры «Работа России» РТ обратились 730 участников СВО и 297 членов их семей. Из числа обратившихся 507 уже трудоустроены, 273 направлены на обучение, 73 человека находятся в активном поиске работы. Потребности каждого ветерана уточняются и актуализируются ежемесячно.

Одним из ключевых инструментов адаптации является профессиональное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры». За каждым ветераном закрепляется персональный карьерный консультант: он учитывает состояние здоровья и жизненную ситуацию и составляет индивидуальный план – от подбора вакансий до переобучения и трудоустройства.

Ветеранам доступно более 200 профессий, 27 направлений зарезервированы исключительно для участников СВО – от операторов беспилотных авиационных систем до специалистов по искусственному интеллекту. Только в 2026 году на обучение направили 108 человек.

В Татарстане сформирован реестр из 545 компаний-работодателей, предлагающих 3,5 тыс. вакансий. Приоритет отдается крупным стратегическим организациям, государственному сектору и среднему бизнесу.

Особое внимание уделяется специальным рабочим местам для инвалидов: в 2026 году создано 83 таких места, 30 из них – для участников СВО. Работодатели получают субсидии на оборудование рабочих мест и компенсацию части расходов на оплату труда.

Практика трудоустройства участников СВО охватывает разные районы Татарстана. В Альметьевске трех ветеранов с инвалидностью трудоустроили и оснастили рабочие места техникой и эргономичной мебелью. В Азнакаевском районе на субсидию в 197 тыс. рублей оборудовали место для ветерана с полной механизацией тяжелого труда. В Казани ветерана-инвалида приняли на должность картонажника, компенсировав затраты на оборудование. Многие крупные предприятия республики уже внедрили собственные системы адаптации ветеранов.