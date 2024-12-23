В Татарстане трудоустроены почти 50 тыс. мигрантов

В Татарстане работают более 49 тыс. иностранцев, или 2,4% от числа трудоустроенных в республике. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на шестом заседании Госсовета РТ.

«Численность занятых в экономике республики составляет более 2 млн человек. И она значительно выросла по сравнению с прошлым годом. В республике сейчас самый высокий показатель занятости среди всех субъектов Приволжского федерального округа – 62,4%», – рассказала она.

Зарипова отметила, что потребность предприятий республики в работниках на данный момент составляет 37 тыс. человек. По прогнозу 6 тыс. работодателей, в ближайшие семь лет необходимо будет еще 174,7 тыс. человек.

«При этом мы фиксируем исторический минимум уровня регистрируемой безработицы. В таких условиях привлечение иностранной рабочей силы является одним из источников восполнения кадров», – подчеркнула она.