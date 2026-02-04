По состоянию на начало февраля в Татарстане трудоустроено 75% ветеранов СВО, уволенных с военной службы. Об этом сообщила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Мы стремимся к стопроцентному трудоустройству наших ветеранов. Вопрос трудоустройства отрабатываем через центры занятости», – рассказала она.

Удачина отметила, что у ветеранов СВО есть запрос на предпринимательскую деятельность. Сейчас различными видами предпринимательства занимаются 332 человека.

«Мы организуем в ежеквартальном формате обучение основам предпринимательства наших ветеранов, членов их семей. Обучение пользуется большой популярностью», – подчеркнула руководитель республиканского фонда.

По ее словам, 46 ветеранов СВО поступили в вузы, причем многие из них получают первое высшее образование. 31 человек получает среднее профессиональное образование, 69 – дополнительное профессиональное образование.

«На федеральном уровне приняты нормативные акты, которые позволяют им в льготном формате получить высшее образование, среднее специальное профессиональное образование. И мы, конечно, мотивируем ветеранов к тому, чтобы они воспользовались этой уникальной возможностью», – заявила Удачина.

Она добавила, что ветеранам СВО также предлагается психологическая помощь. Такую помощь в Татарстане готовы оказать 83 клинических психолога, которые прошли специальное обучение.

«Важно, что они работают в центральных районных больницах, в муниципалитетах. То есть не только в Казани, но и в целом по республике данная помощь организована. Кроме того, создано два стационарных отделения в госпиталях ветеранов войн Казани и Набережных Челнов», – сказала руководитель республиканского фонда.

В Татарстане также проводится работа по адаптации жилых помещений ветеранов СВО с инвалидностью.

«86 различных устройств входят в программу создания комфортной и доступной среды за счет средств фонда. Объекты обустройства – это не только специализированная мебель, это в том числе установка системы "умный дом", соответствующего оборудования», – уточнила Удачина.

Такая работа проводится в отношении 98% ветеранов СВО, которые имеют право на адаптацию жилого помещения, заключила она.