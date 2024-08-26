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Происшествия 26 августа 2024 17:52

В Татарстане трос поперек дороги едва не обезглавил ребенка на велосипеде

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В селе Старые Гардали Тукаевского района ребенок с нарушением зрения получил травму из-за незаконно установленного металлического троса, сообщили в прокуратуре Тукаевского района.

Мальчик спускался с горы на велосипеде и не заметил ограждение, из-за чего получил серьезную травму шеи.

В ответ на эту информацию прокуратура незамедлительно инициировала проверку. Районному отделу полиции было поручено провести тщательное расследование обстоятельств происшествия. Надзорное ведомство обязалось дать правовую оценку итоговому процессуальному решению и, при наличии оснований, принять соответствующие меры реагирования.

#пострадал ребенок
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