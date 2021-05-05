news_header_top_970_100
Минтимер Шаймиев присоединился к проходящему онлайн «Бессмертному полку»
Минтимер Шаймиев присоединился к проходящему онлайн «Бессмертному полку»
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
Дорожники в Татарстане по нацпроекту начали ремонт автодороги Столбище — Атабаево
Дорожники в Татарстане по нацпроекту начали ремонт автодороги Столбище — Атабаево
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 мая 2021  15:06

В Татарстане трое мужчин умерли от коронавируса

news_top_970_100

Еще трое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане <…>», — отметили в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1935, 1940 и 1942 годов рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане достигло 468.

статистика коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное