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Происшествия
29 декабря 2021  11:52
Павел Климчак

В Татарстане три тысячи водителей остались без прав из-за наркомании или алкоголизма

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Прокуратура Татарстана провела проверки соблюдения закона о безопасности дорожного движения и профилактики незаконного употребления наркотиков, в результате которых были выявлены водители, которые страдают наркоманией или алкоголизмом и по-прежнему имеют водительские удостоверения.

По закону, если у водителя подтверждается наличие различных медицинских противопоказаний, то его водительские права аннулируются.

Материалы проверки были направлены в органы внутренних дел. В конечном итоге без прав остались более 3 тысяч водителей, страдающих наркоманией или алкоголизмом. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #наркомания #водительские удостоверения
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