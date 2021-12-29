В Татарстане три тысячи водителей остались без прав из-за наркомании или алкоголизма

Прокуратура Татарстана провела проверки соблюдения закона о безопасности дорожного движения и профилактики незаконного употребления наркотиков, в результате которых были выявлены водители, которые страдают наркоманией или алкоголизмом и по-прежнему имеют водительские удостоверения.

По закону, если у водителя подтверждается наличие различных медицинских противопоказаний, то его водительские права аннулируются.

Материалы проверки были направлены в органы внутренних дел. В конечном итоге без прав остались более 3 тысяч водителей, страдающих наркоманией или алкоголизмом. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.