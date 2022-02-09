В Татарстане три школы полностью закрыты на разобщение из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане три школы полностью закрыты на разобщение в связи с эпидемиологической ситуацией. На разобщение также выведены классы в 167 обраовательных учреждениях, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение школы в Актанышском, Мензелинском и Тукаевском районах, – отметили в министерстве. – На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ».

В школах республики ученики проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня к занятиям не допустили 590 учащихся.

Кроме того, по субботам в школах рекомендовано проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе, то есть спортивные и культурно-познавательные акции на пришкольной территории. Каждая школа сама выбирает формат занятости детей.

За выходные в образовательных организациях проводятся генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.