В Татарстане три пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

Три пляжа Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям. Эту информацию предоставили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«По состоянию на 15 июля результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций (пляжи) не соответствуют по микробиологическим показателям в городских пляжах Набережных Челнов, Мензелинска, а также набережная “Солнечный Ик” в Муслюмово», – говорится в заявлении ведомства.

Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.