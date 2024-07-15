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Общество 15 июля 2024 14:20

В Татарстане три пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

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В Татарстане три пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

Три пляжа Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям. Эту информацию предоставили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«По состоянию на 15 июля результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций (пляжи) не соответствуют по микробиологическим показателям в городских пляжах Набережных Челнов, Мензелинска, а также набережная “Солнечный Ик” в Муслюмово», – говорится в заявлении ведомства.

Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

#пляжи
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