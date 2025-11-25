news_header_top
Общество 25 ноября 2025 15:44

В Татарстане три памятника и еще семь объектов могут войти в реестр ОКН

В реестр объектов культурного наследия РТ могут включить 10 объектов. Соответствующие постановления сейчас проходят антикоррупционную экспертизу.

Среди проектов, которые могут включить в реестр, – жилой дом в Булгаре, построенный в XIX веке, памятник Каюму Насыри в Нурлатском районе республики, памятник Герою СССР Николаю Козлову (Нурлатский район), памятник Герою СССР Анатолию Кузнецову (Зеленодольский район), Братская могила советских воинов, умерших от ран в эвакогоспитале станции Нурлат в 1942-1945 гг. (Зеленодольский район).

Также в реестр могут войти Петропавловская церковь, церковь Богоявленская, церковь Иоанно-Богословская, церковь Никольская (все расположены в Зеленодольском районе РТ), а также Новошешминское городище I.

#объект культурного наследия #Татарстан
