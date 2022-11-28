В Казани три фирмы выплатили более полмиллиона долгов по зарплате

В Татарстане три казанские компании выплатили долги по зарплате на общую сумму более 560 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В частности, ООО «БСЛ Инжиниринг» выплатило 91,8 тыс. рублей четырем сотрудникам. ООО «СМТ-Интех» заплатило двум работникам 421,1 тыс. рублей, а ООО «Статус-Групп 21» перечислило 51,1 тыс. рублей одному сотруднику.

В министерстве заверили, что «во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжают работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда».