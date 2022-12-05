Три организации в Татарстане выплатили более 1,5 млн долгов по зарплате

Сразу три организации Татарстана выплатили своим сотрудникам ранее задерживаемую зарплату на общую сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

В ходе проведенной работы погашена задолженность по зарплате в организации Елабужского района — ООО «Энергосервиспоставка» выплатило одному работнику 189 тыс. рублей. В Лениногорском районе ООО «Спецстройсервис» выплатило 798 работникам 282 тыс. рублей, а в Бугульминском — ООО «Племрепродукт» перечислило более 1 млн рублей долгов по зарплате 38 работникам.