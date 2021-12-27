В Татарстане три организации выплатили 1,4 млн рублей долгов по зарплате

Сразу три организации из Татарстана выплатили долги по зарплате на общую сумму более 1,4 млн рублей, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В ходе проведенной работы частично погашена задолженность по заработной плате на двух предприятиях и в одной организации на территории Татарстана», – сказано в сообщении.

В Бугульминском районе ООО «Племрепродукт» погасило задолженность по зарплате в 927 тыс. рублей перед 56 работниками. В Альметьевском районе ООО «Басма-Инжиниринг» выплатило 165 тыс. рублей двум сотрудникам, а в Казани ООО «Авиапроммонтаж» — 309 тыс. рублей трем.