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В Татарстане три человека заболели клещевым энцефалитом и трое – боррелиозом
В медицинские организации Татарстана с укусами клещей обратились 5057 человек, это число не превышает средний многолетний уровень. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировали в Казани – 1172 случая, в Набережных Челнах – 690 случаев, в Нижнекамском районе – 496 случаев, в Альметьевском – 458 случаев», – отметили в Роспотребнадзоре.
Всего в этом году исследовали 2228 клещей, снятых с людей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза нашли в 406 клещах, возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в трех членистоногих, 1312 клещей исследованы на гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека, инфицированность кровососущих составила 2,9% и 1,3%. Из объектов внешней среды исследовали 80 клещей, возбудитель боррелиоза был обнаружен в шести.
«В республике Татарстан зарегистрированы три случая заболевания боррелиозом и три случая заражения клещевым энцефалитом, из которых один местный случай – заражение произошло в Бугульминском районе», – добавили в ведомстве.
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