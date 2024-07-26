В Татарстане три частные школы работали без лицензии

В Татарстане в этом году выявлены три частные образовательные организации, которые работали без лицензии. Все посещающие их дети находятся на семейном обучении. Об этом сообщил руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов на заседании в ведомстве.

«За II квартал 2024 года мы проверили несколько частных образовательных организаций. В трех из них выявлены нарушения. [Это] осуществление образовательной деятельности без лицензии. Они проводили деятельность без заключения Управления Роспотребнадзора, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних», — рассказал спикер.

В частности, без лицензии работали школа «Тринити» (АНО «Центр дополнительного образования детей и взрослых „Шаг в будущее”»), школа «Непоседы» (ИП Аксенова) и школа «Алифба» (ИП Шакирова).

«Материалы направлены в прокуратуру, и по двум суд вынес решение о привлечении к административной ответственности», — отметил замминистра образования и науки.

Кроме того, была проверена деятельность учебного центра «Метод», который обучает по медицинским образовательным программам, проводит переподготовку и повышение квалификации.

«Все 2 тыс. образовательные программы разрабатывал один специалист — главный бухгалтер, который просто скачивал их из интернета. Причем услуги оказывались только дистанционно, из квартиры в Чистополе», — подчеркнул Музипов.