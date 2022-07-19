В Татарстане трех выпускников удалили с ЕГЭ за использование шпаргалок

В Татарстане в этом году трех выпускников удалили с ЕГЭ за использование шпаргалок. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Было три удаления с экзаменов, как и в прошлом году, за шпаргалки. К сожалению, такие случаи у нас были. Мы их обсуждали с начальниками управлений образования, довели информацию до родителей», – заявил глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что из-за удалений с экзаменов выпускники-нарушители в этом году не смогут поступить в вузы. «Они потеряют год, – подчеркнул он. – Когда шпаргалка обнаруживается на полу, заметна для наблюдателей, ничего нельзя сделать. Поэтому еще раз хочу предупредить выпускников, родителей о том, что на шпаргалки рассчитывать нельзя».

При этом министр заметил, что Татарстан со стороны Рособрнадзора «больших замечаний не получил». «Сказать, что было много нарушений, я не могу, потому что с каждым годом растет самосознание у наших выпускников с помощью родителей, учителей в плане того, что нельзя нарушать. Были мелкие нарушения. Муниципальные районы знают, в каком направлении им нужно вести работу. На экзаменах также получали “метки”, но их было не так много», – резюмировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в этом году выросло количество выпускников, набравших двести баллов на ЕГЭ.