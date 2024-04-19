В Татарстане треть коммунальных сетей нуждается в замене

В Татарстане протяженность коммунальных сетей превышает 26,5 тыс. км, треть из них нуждается в замене. Это более 5,5 тыс. км сетей водоснабжения, около 2 тыс. км сетей водоотведения, почти 1 тыс. км сетей теплоснабжения. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.

«Частично проблему изношенности и аварийности на сетях коммунального хозяйства помогают решать программы, финансируемые из республиканского и федерального бюджетов», – сказал глава Правительства РТ.

В прошлом году по четырем республиканским программам по модернизации объектов коммунального хозяйства построено и реконструировано 211 км водопроводных сетей, 16 артезианских скважин, 38 водонапорных башен, 11 объектов водоотведения.

Кроме того, установлено 66 котлов в 36 муниципалитетах, выполнены работы в 15 муниципальных образованиях по установке 162 индивидуальных систем отопления, прокладке фасадного газопровода для 184 квартир в девяти многоквартирных домах.

«Общая сумма расходов составила почти 2 млрд рублей. В этом году эти программы сохранены и продолжатся», – отметил Песошин.

Он добавил, что частично проблема высокого износа и отсутствия инфраструктуры решается по инвестиционным программам коммунальных организаций. Так, за прошлый год реализованы 33 инвестпрограммы в сфере водоснабжения и водоотведения на 6,6 млрд рублей. На этот год запланировано 36 программ на 6,5 млрд рублей.

«Еще одним инструментом привлечения инвестиций в сферу ЖКХ являются концессионные соглашения. На сегодня у нас действует 111 соглашений в 19 муниципалитетах», – заключил Премьер-министр.