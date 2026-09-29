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Общество 29 сентября 2026 13:00

В Татарстане требуют замены более 40% сетей водоотведения и теплоснабжения

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В Татарстане требуют замены более 40% сетей водоотведения и теплоснабжения, а также 34% сетей водоснабжения. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрат Галлямов.

«Как правило, основная часть расходов идет на модернизацию сетей, потому что сети являются основной проблемой коммунального хозяйства», – сказал он.

Галлямов добавил, что в Нижнекамске последние два года благодаря ремонту улучшается ситуация с горячим водоснабжением и теплоснабжением.

#ЖКХ
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