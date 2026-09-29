В Татарстане требуют замены более 40% сетей водоотведения и теплоснабжения, а также 34% сетей водоснабжения. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрат Галлямов.

«Как правило, основная часть расходов идет на модернизацию сетей, потому что сети являются основной проблемой коммунального хозяйства», – сказал он.

Галлямов добавил, что в Нижнекамске последние два года благодаря ремонту улучшается ситуация с горячим водоснабжением и теплоснабжением.