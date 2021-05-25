В Татарстане траты на ремонт детских лагерей достигнут 7 млрд рублей

Реализация программы «Лето детям», инициированной Президентом Татарстана Рустам Миннихановым, позволит обновить инфраструктуру 94 детских лагерей республики. На ее воплощение в жизнь направят в общей сложности 7 млрд рублей, что позволит не только отремонтировать лагеря, но и увеличить их пропускную способность.

«Развитие инфраструктуры позволяет дать новый импульс развитию профильных смен в республике и задать тематические направления детскому оздоровительному отдыху», — объяснил смысл программы министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

На сегодняшний день уже проведены работы в 23 лагерях. Среди них, в частности, «Молодежный» в Высокогорском районе РТ — один из самых крупных бюджетных лагерей в регионе. Теперь «Молодежный» рассчитан на 400 мест, в конце лета прошлого года он принял смену из 250 детей.

Лагерь «Восток» около озера Лебяжье вмещает 200 человек. Он построен по уникальной «космической» концепции, что должно сформировать у детей интерес к этой теме. Уже 1 июня с заездом первой смены лагерь примет 180 детей.

«Мирас-Наследие» расположен в Зеленодольском районе на берегу Волги. Это первым этнокультурный лагерь, соответствующий концепции межнационального единства. Его открытие приурочено к Году родных языков и народного единства РТ.

«Юнитур» в Лаишевом районе представляет собой базу «диджитал-детокса». Здесь нет интернета и значительно ограничено использование гаджетов детьми. Главная тема профильных смен — туризм на природе. С 22 июня лагерь начнет свою работу и последовательно примет три смены по 70 детей.

«Колоссальную роль в качестве отдых детей играет и сам лагерь, как он выглядит, какие палаты, какая столовая», — заключил министр по делам молодежи Татарстана.