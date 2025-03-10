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Происшествия 10 марта 2025 11:43

В Татарстане транспортная прокуратура обнаружила нарушения в работе двух ледовых переправ

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В Татарстане транспортная прокуратура проверила соблюдение правил эксплуатации ледовых переправ через Волгу в районе городов Казань и Зеленодольск.

Проверка показала, что владельцы ледовых переправ нарушили правила безопасности на воде и противопожарные требования. Эти нарушения могли привести к авариям и подвергнуть опасности жизни людей.

Татарский транспортный прокурор вынес предупреждение владельцам переправ, потребовав устранить нарушения. После вмешательства ведомства все замечания были исправлены.

#ледовая переправа
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