В Татарстане транспортная прокуратура обнаружила нарушения в работе двух ледовых переправ

В Татарстане транспортная прокуратура проверила соблюдение правил эксплуатации ледовых переправ через Волгу в районе городов Казань и Зеленодольск.

Проверка показала, что владельцы ледовых переправ нарушили правила безопасности на воде и противопожарные требования. Эти нарушения могли привести к авариям и подвергнуть опасности жизни людей.

Татарский транспортный прокурор вынес предупреждение владельцам переправ, потребовав устранить нарушения. После вмешательства ведомства все замечания были исправлены.