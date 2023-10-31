В Татарстане торговую фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку

В Татарстане фирму по продаже строительных товаров оштрафовали за коррупционное правонарушение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в 2019 году директор «Строй Мом» передал руководителю одного из местных предприятий 25 тысяч рублей взятки, чтобы тот посодействовал в выборе его фирмы как поставщика электротехнических товаров.

В январе 2022 года замдиректора «Строй Мом» с той же целью передал взятку ведущему энергетику одного из вузов.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица административное дело о незаконном вознаграждении от имени и в интересах юридического лица.

В итоге суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства.

