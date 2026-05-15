В Татарстане только одна пара в 2026 году отметила 70-летие совместной жизни

В Международный день семьи в Лаишевском районе чествовали супругов, чья история стала настоящим примером верности и преданности. Александр Иванович и Нина Афанасьевна Барановы из деревни Старая Пристань в этом году отмечают 70-летие совместной жизни. Это единственная супружеская пара в Татарстане, празднующая в 2026 году такую редкую и значимую дату.

Поздравить юбиляров приехали первый заместитель руководителя исполнительного комитета Лаишевского района Артем Солягин и начальник управления ЗАГС Лаишевского района Айгуль Лукманова. Супругам вручили цветы и подарки, пожелав крепкого здоровья, семейного тепла и долгих лет жизни рядом с близкими.

Жизненный путь Александра Ивановича тесно связан с историей страны. Он родился 3 апреля 1931 года в селе Базяково Алексеевского района. Спустя несколько лет семья переехала в Старую Пристань. Детство пришлось на тяжелые военные годы. Уже в 1943 году, не окончив четвертого класса, 12-летний Александр пошел работать в совхоз.

Вместе с матерью он трудился в поле и помогал ухаживать за скотом, чтобы отправлять продукты на фронт. Его отец вернулся домой только в конце 1944 года после тяжелого ранения под Можайском.

После войны Александр Иванович выучился на столяра, отслужил в армии, а затем почти четверть века посвятил работе в Лаишевском лесхозе. С 1967 по 1991 год он трудился плотником и станочником в цехе по переработке древесины. За многолетний добросовестный труд его имя занесли в Книгу почета лесхоза. Он также удостоен звания «Ветеран труда» и награжден юбилейными медалями Победы.

С Ниной Афанасьевной Александр Иванович связал судьбу в 1956 году. Вместе супруги вырастили дочь и сына, дали детям достойное образование. Сегодня их большая семья – это трое внуков и четверо правнуков. Один из внуков, Дмитрий, сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

На вопрос о секрете семейного счастья Нина Афанасьевна отвечает просто: «Нужно уметь уступать и слушать друг друга». Александр Иванович добавляет: «Терпение и труд все перетрут».