В Татарстане только 20% молочных ферм имеют биологическую защиту. В течение этого года работа по повышению биобезопасности будет продолжена, сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На закрытый режим необходимо перейти животноводческим предприятиям, которые содержат крупный рогатый скот. Но пока не все руководители понимают важность этого вопроса. За прошлый год удалось достичь только 20% обеспечения биологической защиты животноводческих предприятий. Это очень мало», – заявил он.

Хисамутдинов уточнил, что для биозащиты необходимо установить ограждение по всему периметру хозяйства, а также дезинфекционный барьер и санитарный пропускник, организовать карантинные площадки.

По его словам, свиноводческие и птицеводческие предприятия уже давно перешли на закрытый режим содержания животных и птиц соответственно.