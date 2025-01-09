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В Татарстане только 20% молочных ферм имеют биологическую защиту
В Татарстане только 20% молочных ферм имеют биологическую защиту. В течение этого года работа по повышению биобезопасности будет продолжена, сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«На закрытый режим необходимо перейти животноводческим предприятиям, которые содержат крупный рогатый скот. Но пока не все руководители понимают важность этого вопроса. За прошлый год удалось достичь только 20% обеспечения биологической защиты животноводческих предприятий. Это очень мало», – заявил он.
Хисамутдинов уточнил, что для биозащиты необходимо установить ограждение по всему периметру хозяйства, а также дезинфекционный барьер и санитарный пропускник, организовать карантинные площадки.
По его словам, свиноводческие и птицеводческие предприятия уже давно перешли на закрытый режим содержания животных и птиц соответственно.
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