Руc Тат
Общество 2 февраля 2026 12:17

Технологию цифрового ID в MAX внедрили 1,9 тыс. компаний из Татарстана

Технологию цифрового удостоверения личности (Digital ID) на платформе мессенджера MAX используют уже 1900 татарстанских торговых компаний. Об этом сообщил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбулов.

По данным компании, с момента запуска в марте прошлого года мессенджером уже пользуются 89 млн активных пользователей, в том числе 60 млн граждан России и стран СНГ ежедневно. Одним из ключевых направлений развития стала интеграция государственных и социальных сервисов.

«Я бы отдельно хотел остановиться на технологии цифрового ID. Это явление новое, прорывное — электронные документы на платформе MAX практически заменяют бумажные документы. Технология очень востребованная, она активно растет. Это льготы для студентов и многодетных, это подтверждение возраста за счет интеграции с Госуслугами, подтверждение статуса инвалида, пенсионера», – рассказал Хайбулов.

Кроме того, по его словам, более 30 отелей Татарстана подключились к системе онлайн-бронирования через MAX.

Отдельно вице-президент отметил роль региона как пионера в цифровизации. Татарстан первым запустил в мессенджере сервис записи к врачу, а в конце декабря реализовал функцию электронного подписания согласий на медицинское вмешательство. Также республика стала первым пилотным регионом для образовательной платформы «Сферум», которая сейчас насчитывает более 20 миллионов пользователей.

