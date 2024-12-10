В Татарстане темпы переработки базовых полимеров опережают производство

Более 100 предприятий-переработчиков полимеров из Татарстана приняли участие в ежегодном Дне партнера СИБУРа. Главным вопросом встречи стало расширение возможностей для развития и поддержка стабильного качества продукции.

Переработчики наращивают свои производственные мощности. Так, 40% полимерного сырья, производимого на предприятиях СИБУРа в Татарстане, перерабатывается также в республике. Это помогает создавать рабочие места в смежных отраслях республики, одно на производстве полимеров даёт пять новых в сфере переработки.

На встрече с предпринимателями из Татарстана представители СИБУРа рассказали, что республика — один из лидеров российской нефтехимии. Сегодня четверть полимеров, производимых в России, производятся в Татарстане. Объемы производства растут: по предварительным расчетам, в 2024 году входящие в состав СИБУРа «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» выпустили базовых полимеров в объеме 1,5 млн тонн. Для сравнения, в 2010 году в Татарстане было произведено 1,1 млн тонн полимеров (+36%), прогноз на 2025 год — более 1,6 млн тонн.

В Татарстане объемы переработки полимеров растут быстрее выпуска базовых полимеров, это говорит о расширении количества рабочих мест в отрасли и увеличении налоговых платежей. В среднем выпуск изделий из полимеров ежегодно увеличивается на 4%. В 2024 году в Татарстане будет переработано 655 тыс. тонн полимеров. Для сравнения, в 2020 этот показатель составил 553 тыс. тонн, в 2010 — 360 тыс. тонн.

Подавляющую долю в переработке полимеров в Татарстане занимают упаковочные решения, на них приходится 355 тыс. тонн. 97 тыс. тонн полимеров перерабатываются на нужды строительного сектора и ЖКХ, 20 тыс. тонн идут на потребительские товары, 19 тыс. тонн — на медицину.

Большинство перерабатываемых в Татарстане полимеров производятся в республике. Научные центры СИБУРа разрабатывают инновационные решения в нефтехимии, подбирая аналоги труднозамещаемых марок полимеров и разрабатывая новые продукты. По статистике, ежегодно поставки базовых полимеров из-за рубежа в Россию поступательно снижаются.

Член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович отметил, что компания взаимодействует с партнерами уже не первый год.

«Я очень ценю работу СИБУРа со своими партнерами, мы взаимодействуем уже не первый год, что позволяет нам совместно находить новые решения и возможности для развития. Мы периодически собираемся и обсуждаем планы на будущее, говорим не только о хорошем, но и о том, что нас беспокоит. Такой микс обсуждений, взглядов дает понимание, что нужно делать для развития отрасли. Мы абсолютно открыты и прекрасно понимаем, что вместе с вами мы можем решить проблемы, стоящие перед отраслью. Говорю об отрасли в широком смысле этого слова – про производство, переработку полимеров, использование полимеров, привлечение во вторичный цикл. Это все большая цепочка», - отметил он.

Спикер добавил, что «Сибур» проводит такие партнёрские мероприятия не только в Татарстане, но и в других регионах нашей страны.

«Чем я ценю нашу работу, наше взаимодействие, коллеги, в том, что здесь действительно в Татарстане во многом ценят переработку, это центр новых интересных идей, новых задач, которые рождаются, применяются здесь на производстве. Я хочу пожелать нам дальнейшей плодотворной, открытой работы», - подчеркнул он.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов, в свою очередь, добавил, что нефтехимия и химия является одной из бюджетообразующих отраслей промышленности и Правительством уделяется ей особое внимание.

«25 ноября 2024 года на заседании Совета Безопасности Республики Татарстан была утверждена Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2025 - 2029 годы. Ее целью является создание в Республике Татарстан отрасли функциональных материалов, среднетоннажной и малотоннажной химии, расширение номенклатуры выпускаемых резиновых и пластмассовых изделий при повышении эффективности добычи и переработки углеводородных ресурсов. Достижение поставленной цели требует решения задач, связанных с достраиванием технологических цепочек и увеличением глубины переработки углеводородного сырья, расширением научной базы и проведением научно-исследовательских работ, кадровым обеспечением, расширением применения автоматизированных и роботизированных решений, искусственного интеллекта, снижением антропогенной нагрузки, обеспечением безопасности функционирования производственных мощностей», - сказал он.

В этом году СИБУР, по его словам, завершает реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция реактора «В» на заводе полиэтилена «Казаньоргсинтеза». Проект позволит нарастить мощности производства с 70 до 220 тыс. тонн в год, а также расширить марочный ассортимент. Данный проект непосредственно связан с реализацией проекта ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме».

«Сегодня планируется обсудить одно из ключевых направлений Программы - это развитие производства пластмассовых изделий, которое зависит прежде всего от тесного сотрудничества переработчиков полимеров и поставщиков сырья - компании СИБУР. Выражаю надежду, что проведение данного мероприятия будет способствовать развитию отрасли переработки полимеров Татарстана и желаю всем участникам успешной и плодотворной работы», - сказал он.

Директор дивизиона «Электронная коммерция и партнерства» СИБУРа Владимир Зимовцев подчеркнул, что 2024 год был непростым из-за стоящих перед компанией задач, выполнять которые приходилось в сложных экономических условиях.

«Раньше мы были сфокусированы только на эффективном производстве полимеров и их реализации в рынок. Теперь задача кратно усложнилась — приходится развивать внутренний спрос на свою продукцию, конкурировать с традиционными импортными решениями и развивать экспортные поставки. Этот вызов наша компания вместе с партнерами-переработчиками примет и в 2025 году. Я хочу поблагодарить вас за результаты этого года и сказать «спасибо» за то, что вы заложили в этом году фундамент для успешного развития на 2025 год», - сказал спикер.

При этом СИБУР продолжает развивать проекты крупнотоннажной химии, сказала руководитель операционного маркетинга компании Виктория Уварова.

«Общая стоимость проектов холдинга в стадии реализации превышает 1,7 трлн рублей с горизонтом пусков до 2028 года. В первую очередь это Амурский газохимический комплекс, которое будет выпускать к 2028 году продукции на 2,7 млн тонн, включая 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. Запуск комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена (ДГП-2) на "Запсибнефтехиме" позволит увеличить выпуск полипропилена к 2027 году на 570 тыс. тонн. Комплекс ЭП-600 на "Нижнекамскнефтехиме" увеличит выпуск этилена на 600 тыс. тонн и металлоценового полиэтилена на 300 тыс. тонн. На предприятии будет запущено производство галобутилкаучуков мощностью 50 тыс. тонн, впервые в России появится производство гексена мощностью 50 тыс. тонн. Все эти продукты представляют собой большую базу для развития новых мощностей по переработке полимеров, расширяя марочный ассортимент и сокращая импорт продукции», - сказала она.

Руководитель направления связи с общественностью и с государственными структурами ГК «РГК» Ленар Зайнутдинов отметил, что благодаря СИБУРу Татарстан занимает второе место в России и по объему переработки.

«Сейчас активно обсуждается расширение горизонтов применения полимерных решений в трубной отрасли. Минстрой России закрепил расчетный срок службы для полиэтиленовых труб водоснабжения и канализации в 100 лет. Это открывает большие перспективы в градостроительстве, возведении объектов коммунальной инфраструктуры. Применение полимерных решений может позволить увеличить сроки службы сетей, снизив количество ремонтных работ и вмешательства коммунальщиков в жизнь города. Полимерные решения сейчас обсуждаются не только как одинокая труба, а как разветвленная система, в которую включены фитинги, отводы, полимерные колодцы. Образование коммунальной инфраструктуры на полимерной основе полностью соответствует современным тенденциям. Массу решений можно применить как во внутридомовых сетях, так и в агропромышленных комплексах, в автомобилестроении»,- поделился он.

Андрей Шумилов из компании «Экосистема» сказал, что у них в фирме производят утеплители из пенополистирола. Сегодня этот рынок активно развивается.

«СИБУР позиционирует себя не просто как производитель, компания консультирует нас, показывая в каких сферах можно применить их продукцию как в промышленном сегменте, так и в части розничных продаж. Сегодня большое количество продуктов, раньше производимых из дерева, стекла, металла или бумаги, выпускаются из полимеров. Одноразовые вещи заменяются продуктами многоразового использования, которые можно перерабатывать, по новой запуская производственный цикл. Они экологичны и надежны, мы внимательно следим за этими трендами, стараемся ничего не упустить», - сказал он.

Руслан Миниахметов из компании «Приоритет» рад, что подобные мероприятия СИБУР проводит часто.

«Также компания много внимания уделяет обучающим мероприятиям, дополнительным вебинарам по нашей тематике. Мы как дистрибьютор черпаем из них много информации, которую уже дальше транслируем клиентам. Сегодня также узнал для себя много нового. Много говорили про новые марки полиэтилена, полипропилена. Интересно будет проработать это все на нашем рынке», - подчеркнул спикер.

фото: пресс-служба «Сибура»