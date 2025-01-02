В Татарстане температура поднимется выше 0 градусов, но ожидаются небольшие осадки

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В четверг, 2 января, в Татарстане прогнозируют мокрый снег, но такие осадки будут умеренными.

Также, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в отдельных районах возможна метель и гололед.

Ветер во второй день 2025 года будет «гулять» южный, юго-западный со скоростью 7-12 м/с, но местами он усилится до 15-20 м/с.

Что касается температуры, то уже утром она составит от 0 до -5 градусов, а днем и вовсе повысится до 0..+3 градусов. Однако на дорогах возможна гололедица, местами сильная, накат.