news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 октября 2024 07:00

В Татарстане температура опустится до +1 градуса, а также ожидается дождь с мокрым снегом

Скопировать ссылку
В Татарстане температура опустится до +1 градуса, а также ожидается дождь с мокрым снегом
Фото: © «Татар-информ»

В понедельник, 28 октября, в Татарстане прогнозируется дождь и мокрый снег в ряде районов. Утром в некоторых «уголках» республики также возможен туман, а также гололедица на дорогах, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер ожидается северо-восточный с переходом на юго-западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Днем температура будет колебаться в диапазонах +1…+6 градусов.

#погода #прогноз #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100