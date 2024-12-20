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Общество 20 декабря 2024 07:00

В Татарстане температура днем опустится до -11 градусов

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В Татарстане температура днем опустится до -11 градусов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В пятницу, 20 декабря, в Татарстане утро пройдет без существенных осадков, но местами возможен туман. А вот днем и вечером в ряде районов республики пройдет небольшой снег и даже метель.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем температура составит максимум -6..-11 градусов. Также на дорогах образуется гололедица.

Ветер в этот день ожидается западный с переходом на южный. Его скорость составит 6-11 м/с, но местами он усилится до 15 м/с.

#прогноз погоды #Татарстан
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