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В Татарстане температура днем опустится до -11 градусов
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В пятницу, 20 декабря, в Татарстане утро пройдет без существенных осадков, но местами возможен туман. А вот днем и вечером в ряде районов республики пройдет небольшой снег и даже метель.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем температура составит максимум -6..-11 градусов. Также на дорогах образуется гололедица.
Ветер в этот день ожидается западный с переходом на южный. Его скорость составит 6-11 м/с, но местами он усилится до 15 м/с.
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