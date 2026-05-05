В Татарстане тарифы на перевозки пассажиров водным транспортом выросли на 8%

В Татарстане тарифы на перевозки пассажиров водным транспортом по социально-значимым маршрутам в этом году повысились на 8%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова.

«Госрегулированию подлежат только социально-значимые услуги. Все, что связано с коммерческими перевозками, госрегулированию не подлежит. Главный критерий – доступность оплаты услуг, поэтому принято решение индексировать тарифы не по себестоимости, а лишь на 8%. Остальная часть финансируется из бюджета предприятия в части фактического оказания услуг», – рассказала она.

Так, например, полный билет из Казани в Свияжск в этом году повысился до 188 рублей, в Болгары – до 544 рублей.

Борисова уточнила, что индексация тарифов связана с ростом затрат на речные перевозки. В частности, увеличилось количество социально-значимых маршрутов с 9 до 11, остановочных пунктов – с 21 до 27, рейсов – с 3,7 тыс. до 4,7 тыс. Кроме того, компания «Флот РТ» в этом году запустит два новых судна на воздушной подушке.

«В основном расходы компании "Флот РТ" связаны с оплатой труда работников и топливом. Работники предприятия должны получать заработную плату. Пока это всего 47 тыс. рублей. Средняя зарплата на предприятии намного ниже среднереспубликанской. Также главная статья, которая всегда должна быть обеспечена при оказании услуг, – транспортная безопасность», – подчеркнула заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам.

Пассажирская навигация в Татарстане открылась 24 апреля.