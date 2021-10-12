В Татарстане тарифы на коммунальные услуги проиндексируют на 4% в июле 2022 года

В Татарстане в следующем году тарифы на коммунальные услуги проиндексируют на 4%. Об этом сообщил заместитель министра финансов республики Рустам Аюкасов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Публичные обязательства, продукты питания и приобретение медикаментов индексируется с 1 января на 4%, стипендии с 1 сентября — на 4%, коммунальные услуги с 1 июля — на 4%», — рассказал докладчик при обсуждении законопроекта о бюджете РТ на 2022 год.

Аюкасов добавил, что в структуре расходов бюджета республики заложены необходимые макроэкономические индексы-дефляторы.

Доходы бюджета Татарстана на следующий год запланированы в объеме 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей, дефицит — 10,9 млрд рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета прогнозируются в размере 9,8 млрд рублей, в бюджете республики -— 5,1 млрд рублей.