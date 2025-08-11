news_header_top
Происшествия 11 августа 2025 16:18

В Татарстане таможенники изъяли сотню пробирок с жидкостью у пассажирки из Ташкента

В Татарстане таможенники задержали пассажирку с сотней пробирок — в каждой находилась прозрачная жидкость. Женщина прилетела из Ташкента и прошла через «зеленый коридор», заявив, что у нее нет товаров для декларирования. Однако при выборочной проверке сотрудники таможни обнаружили пробирки, которые не подходят под категорию личного пользования.

37-летняя гражданка Узбекистана рассказала, что товар ей не принадлежит — она везла его по просьбе знакомых. По ее словам, пробирки предназначены для забора крови и последующего лечения волос. С правилами ЕАЭС она, как выяснилось, не знакома.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, в отношении женщины возбуждено административное дело. Пробирки изъяты, проводится расследование.

Фото: Татарстанская таможня

