В Татарстане таможенники изъяли 70 флаконов парфюма у пассажира из Ашхабада

В аэропорту Казани таможенники задержали иностранца с 70 флаконами парфюма производства Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, 30-летний мужчина прилетел из Ашхабада и попытался пройти таможенный контроль через «зеленый коридор». Однако при сканировании багажа было замечено, что чемодан плотно забит коробками разного размера.

По словам авиапассажира, вся парфюмерная продукция предназначалась для подарков участникам различных мероприятий. С правилами ЕАЭС он, как выяснилось, был не знаком.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье «Недекларирование или недостоверное декларирование товаров». Парфюмерия изъята, проводится расследование.