В Татарстане таможенника подозревают в аферах с госконтрактами на ремонт служебных авто

Как было установлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Казанского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из Татарстанской таможни, в 2016 году 50-летний главный таможенный госинспектор заключал госконтракты на ремонт и обслуживание служебных авто. При этом мужчина специально занижал стоимость работ, вносил в документы ложные сведения об оказанных услугах и количествах отремонтированной и обслуженной автотехники.

Таким образом таможенник похищал бюджетные средства. Сумма ущерба устанавливается.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

«С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства таможни готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», – уточнил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

