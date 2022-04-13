В Татарстане талыми водами затопило сельскую дорогу

При мониторинге паводковой обстановки было установлено, что из-за обильного таяния снега на реке Малый Черемшан произошло повышение воды. Это привело к подтоплению дороги в селе Старое Камкино в Алькеевском районе Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Перелив воды над дорожным полотном составляет 10 см. По дороге возможен проезд машин. Жители могут пройти подтопленный участок в резиновых сапогах. До домов вода не дошла.

В продуктовом сельском магазине достаточный запас продовольствия, в селе есть фельдшерский пункт.

