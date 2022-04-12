В Татарстане талыми водами подтопило 19 приусадебных участков и дорогу

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Одна дорога и 19 приусадебных участков оказались подтоплены талыми водами в Татарстане, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прогнозируемо оказалась под водой дорога в селе Качелино Арского района республики. Перелив воды составил 20 см. Объездной путь к населенному пункту осуществляется через село Наласа. Водоснабжение в Качелино не нарушено, в селе есть фельдшерский пункт и продуктовый магазин с необходимым запасом продовольствия.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В деревне Татарское Танаево Зеленодольского района из-за повышения уровня воды, вызванным обильным таянием снега на реке Кубня, оказались частично подтоплены 16 приусадебных участков на улицах Вахитова и Ленина. Жилые дома в зону подтопления не попали. Мониторинг паводковой ситуации в деревне проводиться трижды в день.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, в селе Ембулатово Буинского района вода пришла на 3 приусадебных участках. На место убыла опергруппа Буинского пожарно-спасательного гарнизона. Жилые дома также в зону подтопления не попадают.



Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



