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В Татарстане таксист помешал мошенникам похитить у пенсионерки 340 тысяч
Водителю такси в Набережных Челнах поступил вызов от клиента, который просил забрать посылку из 42-го микрорайона и доставить в Казань. Подъехав к указанному адресу, к водителю такси подошла женщина и передала пакет.
Перед поездкой мужчина решил проверить содержимое. В нем оказались 340 тыс. рублей.
Правоохранители выяснили, что пожилой женщине поступил звонок якобы от внучки. Женщине сообщили, что родственница стала виновницей ДТП с пострадавшими. Деньги нужны были якобы на компенсацию второму участнику.
Только после передачи пакета с деньгами женщина связалась с внучкой и поняла, что стала жертвой аферистов.
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по розыску и установлению местонахождения злоумышленников. Установлено, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Набережным Челнам.
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