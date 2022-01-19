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Происшествия
19 января 2022  14:32
Полина Шевчук

В Татарстане сын во время застолья забил отца и сам вызвал полицию

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Тело 58-летнего мужчины с кровоподтеками и сломанными ребрами было обнаружено в одном из домов села Янгулово Балтасинского района РТ. По подозрению в преступлении был задержан 27-летний сын погибшего, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием было установлено, что сын с отцом устроили застолье. Изрядно выпив, мужчины поссорились. Сын жестоко избил папу, после чего вызвал полицейских. К моменту приезда полиции, мужчина был уже мертв.

Татарстанцу предъявлены обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. На время следствия его поместили под стражу.


 

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