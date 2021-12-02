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Ру Тат
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Происшествия
2 декабря 2021  11:54
Елена Саляхова

В Татарстане глава лесничества за бюджетные деньги отремонтировал свой Land Cruiser

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Глава лесничества Кайбицкого района республики отремонтировал за бюджетные деньги свой Toyota Land Cruiser. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

«Мы установили, что этот премиальный внедорожник принадлежит подконтрольной организации, которую создал руководитель лесничества. Самое интересное, что фирма была оформлена на его сына», – уточнил Руслан Никонов.

На ремонт премиального внедорожника ушло 130 тысяч рублей. Эксперты не исключил, что это не единственный случай, в котором может быть замешан глава лесничества. На данный момент там проводятся проверки.  

#коррупция #лесничество #антикоррупционная политика
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