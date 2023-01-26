В Татарстане свой статус утратили 36 лидеров преступной среды

Благодаря проведенным оперативным мероприятиям, в Татарстане 36 заключенных утратили статус так называемых «лидеров уголовно-преступной среды». Еще пять человек перевели на тюремный вид режима. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по РТ рассказал начальник управления Эдуард Хиалеев.

По его словам, на сегодняшний день в колониях республики остались всего 32 заключенных в таком статусе.

Всего за злостные нарушения в СИЗО и колониях РТ в одиночные камеры перевели 17 человек, еще 265 – в помещения камерного типа.

Мера взыскания в виде водворения в штрафной изолятор применялась свыше шести с половиной тысяч раз.