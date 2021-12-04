В Татарстане свернут тысячу Covid-коек

В Татарстане около тысячи коек для больных коронавирусом Covid-19 планируют свернуть в пользу неинфекционных отделений. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

«Мы начали свертывать коечный фонд», — заявил глава Минздрава РТ.

Марат Садыков объяснил это тем, что заболеваемость коронавирусом в Татарстане упала.

«В пределах тысячи коек вернем обратно, посмотрим ещё две недели, как будет вести себя заболеваемость», —добавил он.

В случае ухудшения ситуации в течение двух дней эти места вновь вернут в инфекционные отделения.