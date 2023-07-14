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В Татарстане супруги предстанут перед судом за истязание ребенка
В Татарстане супруги предстанут перед судом по обвинению в истязании ребенка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, супруги проживали в городе Бугульме, при этом в семье воспитывался 13-летний сын мужчины, которому женщина приходилась мачехой.
С сентября 2022-го по январь 2023 года, используя малозначительные поводы, супруги систематически истязали ребенка.
Противоправные действия были пресечена, после того как старший брат мальчика, который стал свидетелем избиения, сообщил об этом тете, а та обратилась в правоохранительные органы.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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