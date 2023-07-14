В Татарстане супруги предстанут перед судом за истязание ребенка

В Татарстане супруги предстанут перед судом по обвинению в истязании ребенка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, супруги проживали в городе Бугульме, при этом в семье воспитывался 13-летний сын мужчины, которому женщина приходилась мачехой.

С сентября 2022-го по январь 2023 года, используя малозначительные поводы, супруги систематически истязали ребенка.

Противоправные действия были пресечена, после того как старший брат мальчика, который стал свидетелем избиения, сообщил об этом тете, а та обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.